Mauro Nespoli, chi è l'arciere che si gioca la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo

Sabato 31 Luglio 2021, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 09:19

Mauro Nespoli non è l'eroe che non ti aspetti. L'arciere di Voghera, trentaquattro anni a novembre, è più un usato garantito: argento a squadre a Pechino 2008, a Londra, quattro anni dopo, sempre con il suo team, è salito sul gradino più alto del podio, e ora l'obiettivo è quello di replicare quanto successo nove anni fa.

Chi è Mauro Nespoli, l'arciere che sogna il bis a Tokyo 2020

A livello individuale e mondiale, un oro non lo vince da un po', ma per Nespoli, da quando aveva dieci anni sempre con l'arco in mano, non è un problema, anzi. Perché è da quel sesto posto in Brasile, nel 2016, nella penultima rassegna a cinque cerchi, che sogna il riscatto. Ed ecco l'occasione propizia.

Non molto attivo sui social, il lombardo è fidanzato con Vanessa Landi, sua collega arciera, di dieci anni più piccola di lui e con la quale ha vinto un bronzo nei Campionati mondiali del 2019 a Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. Tra qualche birra e ottimo cibo, Nespoli ama mangiare, e ha anche lanciato una linea di abbigliamento sportivo, la MN, dalle iniziali del suo nome.