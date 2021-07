Giuffrida: «Volevo l'oro, me lo prendo a Parigi. Questo trionfo per i cinque anni d'inferno»

Domenica 25 Luglio 2021, 13:29

Odette Giuffrida un po' di rammarico lo lascia trasperire a pochi minuti dal bronzo olimpico, arrivato nella trenduesima edizione del torneo a cinque cerchi, ma non tutto è da buttare, ci mancherebbe. «Ero venuta a Tokyo per l'oro ovviamente, ma questo bronzo ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli e quindi è una medaglia di bronzo, ma piena di orgoglio».

Giuffrida: «Bronzo arriva dopo cinque anni d'inferno»

«È un bronzo che trasformerò in oro, a Parigi me lo prendo», ha detto ancora l'azzurra, argento a Rio 2016, scoppiata a fine gara in un pianto liberatorio: «Uno sfogo per i cinque anni di inferno che ho passato».