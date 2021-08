Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi: «Grazie a tutti, non vedo l'ora di iniziare il mio "dopo"»

Domenica 1 Agosto 2021, 04:44

Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi con l'ultima gara nella staffetta 4x100 mista. Davanti alle telecamere, la "Divina" è circondata dall'affetto di Margherita Panziera, Martina Carraro ed Elena Di Liddo che scherzano con lei. E' l'ultima apparizione ufficiale in una gara olimpica: «Sono stati giorni intensi, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito in questi anni. Personalmente non vedo l'ora che inizi il "dopo"...»