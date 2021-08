Ciclismo, inseguimento a squadre: un super Ganna trascina l'Italia in finale per l'oro con il record del mondo

Martedì 3 Agosto 2021, 10:12

Filippo Ganna trova la sua rivincita. Dopo il quinto posto nella sua gara - la cronometro vinta da Primoz Roglic -, il ciclista piemontese trascina il quartetto di inseguimento a squadre nel ciclismo. Entrato nell'ultimo cambio, il campione iridato non solo ha ribaltato la situazione nella semifinale contro la Nuova Zelanda ma ha fatto registrare il nuovo record del mondo: 3'42"307 il tempo per gli azzurri, che migliorano il 3'44"672 della Danimarca del 2020. Sarà finale per l'oro per il quartetto di cui fanno parte anche Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan alla trentaduesima edizione delle Olimpiadi in scena a Tokyo 2020.