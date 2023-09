Italia, prima vittoria per Bollini. Domani l'Under 21 a caccia della qualificazione agli Europei

Sa come si vince Alberto Bollini. Ha appena preso in mano l'Under 20 azzurra ed è come se la magìa dell'Under 19 campione d'Europa si fosse estesa al nuovo gruppo, di cui fanno parte peraltro quei talenti di successo. Come Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004, che con un gol al 18' della ripresa ha piegato la Repubblica Ceca lanciando i suoi in vetta all'Elite League, insieme alla Polonia, con 4 punti in 2 gare, dopo l'1-1 di venerdì scorso in Germania. A Tabor è arrivato il successo che fa chiudere nel migliore dei modi il debutto settembrino di Bollini. Amatucci, originario di Subbiano in provincia di Arezzo, è un gioiello della Fiorentina che la stagione scorsa l'ha convocato in prima squadra per la partita col Monza e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2025. La partita è stata combattuta e c'è voluto per venirne a capo un primo tempo di studio, finché Amatucci ha sbloccato e gli azzurrini hanno poi difenso il vantaggio senza correre particolari rischi. Prossimo impegno nella competizione il 21 marzo 2024 contro la Romania.

Under 21 in campo

Si gioca molto domani (martedì 12 settembre) l'Under 21 azzurra, nella corsa all'Europeo 2025, contro la Turchia che schiera lo juventino Yildiz.

Carmine Nunziata, dopo lo 0-0 al suo esordio in Lettonia, si presenta allo stadio di Kocaeli, alle ore 18.30 con diretta su Rai Due, con l'obiettivo di migliorare la prestazione e ottenere la vittoria. Torna il trequartista Baldanzi dell'Empoli, assente in Lettonia per un leggero infortunio, e Nunziata annuncia che cambierà «un giocatore per reparto, anche perché in questo momento della stagione nessuno è al top della condizione».