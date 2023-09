Europei 2024, dal 3 ottobre parte la vendita dei biglietti

Manca meno di un anno ai prossimi campionati europei, in programma nel 2024 in Germania. Il torneo si svolgerà tra il 14 giugno e il 14 luglio in 10 città tedesche: Berlino, Colonia, Monaco, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf. Dal prossimo 3 ottobre i tifosi di tutto il mondo potranno acquistare già i biglietti attraverso la piattaforma ufficiale Uefa: Euro2024.com/tickets. La Uefa ha infatti sviluppato un servizio di biglietteria che metterà a disposizione oltre l'80% dei 2,7 milioni di biglietti disponibili per i tifosi delle squadre partecipanti e per il pubblico in generale. I tagliandi saranno disponibili a partire da 30 euro, con 1 milione di biglietti disponibili per meno di 60.

Oltre 1,2 milioni di biglietti saranno disponibili tra il 3 ottobre (la vendita partirà alle ore 14) e il 26 ottobre 2023 e i fan possono già creare il loro account. Un ulteriore milione di biglietti sarà messo in vendita - in stretta collaborazione con le associazioni nazionali interessate - ai sostenitori delle squadre partecipanti dopo il sorteggio del torneo finale del 2 dicembre di quest'anno. Altri biglietti saranno invece trattenuti per essere venduti ai tifosi delle squadre che si qualificheranno attraverso gli spareggi, in programma il 21 marzo e il 26 marzo 2024.



La Uefa ha garantito che i biglietti saranno assegnati da una lotteria giusta e trasparente.

Ogni candidato avrà le stesse possibilità di successo, indipendentemente dal momento in cui la domanda viene presentata. Coloro che non hanno avuto fortuna in questa prima fase di lotteria saranno automaticamente inseriti nel programma "Fans First" e saranno i primi a essere informati sulla disponibilità di nuovi biglietti e avranno un periodo di esclusiva priorità.

II candidati possono richiedere un massimo di quattro biglietti per partita, con i prezzi dei tagliandi che resterà accessibile per il maggior numero possibile di tifosi: 270 mila biglietti saranno disponibili per 30 euro, mentre gli ultimi 10 mila per 100.