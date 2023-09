Italia-Ucraina, sorpresa in attacco per Spalletti: Immobile in panchina, gioca Raspadori. Tonali non convocato

Dal nostro inviato

Tonali escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro l’Ucraina, prevista per questa sera a San Siro alle 20,45. L’ex Milan durante l’ultimo allenamento ha accusato un dolore muscolare e Spalletti ha deciso di non rischiare. Rispetto alla sfida di Skopje, al posto di Tonali giocherà Frattesi che, con Cristante (o Locatelli) e Barella comporrà il terzetto di centrocampo. Altri esclusi dalla lista, Spinazzola (non presente tra i convocati anche sabato con la Macedonia del Nord) e Provedel, che il ct considera come quarto portiere.

Ma le sorprese sono tutte in attacco.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Scalvini, Biraghi; Barella, Cristante, Frattesi; Zaccagni, Raspadori, Zaniolo. Ct. Spalletti