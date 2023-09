Italia-Ucraina, dove vederla, orario e probabili formazioni: Spalletti lancia Zaniolo titolare

Aggiornamenti in evidenza

Dopo la cocente delusione di Skopje, l'Italia torna in campo a caccia della qualificazione ai prossimi Europei, in programma nel 2024 in Germania. La Macedonia del Nord ha rovinato l'esordio a Luciano Spalletti fermando gli azzurri sull'1-1 e ora l'unico risultato possibile contro l'Ucraina è la vittoria. La classifica del girone C recita: Inghilterra 13; Ucraina 7; Italia 4; Macedonia del Nord 4; Malta 0. Evidente come per gli azzurri, che comunque hanno una partita da recuperare, sia fondamentale conquistare i tre punti contro gli ucraini per scongiurare l'incubo spareggi, in programma nel marzo del 2024.