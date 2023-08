MotoGp, Bagnaia beffato all'ultimo giro: a Silverstone vince Espargaró, Pecco secondo. Cade Bezzecchi

Aleix Espargaró e l’Aprilia trionfano nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGp. Il pilota spagnolo ha sorpassato all’ultimo giro il campione del mondo, Francesco Bagnaia (Ducati), che conquista una piazza d’onore molto importante in ottica classifica, vista la caduta di Marco Bezzecchi (Ducati), scivolato a 15 giri dal termine mentre era secondo alle spalle di Pecco. Completa il podio il sudafricano Brad Binder (Ktm), che ha preceduto altre due moto Aprilia, quella del portoghese Miguel Oliveira e dello spagnolo Maverick Viñales.

Calciomercato ultime notizie oggi. Natan, visite mediche a Villa Stuart. Roma, a un passo la cessione di Ibanez. Atalanta, vicino il sì di De Ketelaere

Sesto posto per la Ducati Pramac di Jorge Martin, che si riporta al secondo posto nel Mondiale piloti, settimo Luca Marini davanti a Jack Miller (Ktm), Johann Zarco (Ducati) e Raul Fernandez (Aprilia). «Bellissima giornata per Aprilia - commenta Massimo Rivola, Amministratore Delegato di Aprilia Racing -, abbiamo 4 piloti nei primi 10.

Abbiamo visto i nostri piloti fare sorpassi incredibili. E quando serviva vincere, Aleix ha tirato fuori gli attributi e ha fatto un bellissimo sorpasso su Pecco. La voleva a tutti i costi questa vittoria. Oggi è stata una gara sofferente, ma quando la moto va forte...».

«È stato pazzesco. Sono partito 12esimo e mi sono sentito subito bene - dichiara Aleix Espargaró, al secondo successo in carriera dopo quello in Argentina dello scorso anno -. È una di quelle giornate in cui ti senti invincibile con la moto, che era veloce e stabile. Sono rimasto tranquillo dietro Pecco, poi all’ultimo giro avevo qualcosa in più e sono riuscito a superarlo. Ma nel finale, con la pista umida, è stata davvero spaventoso».

Pecco Bagnaia si dice soddisfatto della seconda piazza di Silverstone. «Oggi è stato complicato, ho cercato di prendere la testa per controllare la gara, ho spinto ma ero al limite con la moto perché era facile perdere l’anteriore. Con la pioggia non sapevo quanto potevo spingere, ma alla fine posso essere soddisfatto per il secondo posto, specialmente dopo la giornata di ieri». Ovvero, quando si è piazzato 14° nella Sprint Race vinta dallo spagnolo Alex Marquez, ritiratosi oggi per un problema al cambio della sua Ducati. È caduto, invece, il fratello Marc Marquez (Honda).