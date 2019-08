Marquez in trionfo anche a Brno. Dovizioso alle sue spalle

Marc Marquez trionfa nel Gp della Repubblica Ceca e allunga ancora in vetta alla classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalla pole position, chiude con un assolo l'ennesimo weekend da incorniciare. Il 26enne di Cervera detta legge dall'inizio alla fine e centra così la vittoria numero 50 nella classe regina del Motomondiale, la 76esima in carriera e la sesta su dieci gare fin qui disputate in stagione. Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale deve accontentarsi della seconda posizione su un podio completato dall'australiano Jack Miller con l'altra Ducati del team Pramac Racing. Quarto Alex Rins con la Suzuki davanti a Cal Crutchlow (Honda). Valentino Rossi, in sella alla Yamaha ufficiale, si è piazzato sesto. Nella classifica iridata Marquez si porta a 210 punti, a +63 su Dovizioso.



Marquez conserva la prima posizione dopo il semaforo verde e alle sue spalle si porta subito Dovizioso. Nei primi giri si forma un quartetto che comprende anche Rins e Miller, mentre Rossi lotta per la quinta posizione prima con Espargaro e poi con Crutchlow perdendo subito terreno dai migliori e al settimo giro è costretto a lasciare strada libera all'inglese più veloce di lui. Va anche peggio a Mir e Morbidelli, subito fuori per una doppia caduta. Le posizioni si cristallizzano e per Dovizioso diventa impossibile tenere il ritmo forsennato di Marquez. Il fenomeno spagnolo cambia passo a dieci giri dalla fine e va in fuga per la vittoria. In una gara piuttosto noiosa le ultime emozioni le regala Miller, che soffia il podio a Rins operando il sorpasso decisivo all'ultimo giro. Alle spalle di Rossi in settima posizione c'è il francese Fabio Quartararo con la Yamaha del team satellite, seguito da Danilo Petrucci con l'altra Ducati ufficiale. La top ten è completata dal giapponese Takaaki Nakagami (Honda) e dallo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha).

