Moto Gp, Rossi cerca riscatto a Montmelò: «Dobbiamo lavorare duro»

«Dopo il difficile weekend del Mugello ci dirigiamo a Barcellona, una pista che mi piace davvero tanto. Sicuramente sarà un altro fine settimana impegnativo in Spagna, anche perché l'ultima volta non siamo stati molto competitivi e quindi dovremo lavorare duro».arriva a, sede del Gp di Catalogna in programma domenica prossima, in cerca di riscatto dopo la negativa prova sul circuito di casa al Mugello. «Proveremo a fare del nostro meglio per risolvere i problemi e ottenere il miglior risultato possibile. Inoltre lunedì ci sarà anche un giorno di test e cercheremo di lavorare al massimo per sfruttare al meglio l'occasione», aggiunge il pilota della Yamaha.