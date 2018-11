Moto Gp, l'Aprilia si presenta con un team rinnovato

Il primo giorno degli attesissimi test MotoGP di fine campionato, che di fatto aprono la stagione 2019, hanno visto un brillante Aleix Espargaro portare in pista una novità motore e Andrea Iannone iniziare a conoscere la sua nuova squadra e, soprattutto, la sua RS-GP. Anche nel box di Aleix non sono state poche le novità, un nuovo capo tecnico (Antonio Jimenez) e numerosi cambiamenti nel team, tra i quali il nuovo elettronico Gianluca Giorgini, si sono sommati agli step evolutivi sulla RS-GP che il numero 41 ha portato in pista. Alla fine della giornata le sensazioni su entrambi gli aspetti sono state positive. Aleix ha chiuso anche con una buona classifica finendo col settimo tempo in 1'32,095, a meno di sette decimi dal miglior riferimento di giornata. Nella prima giornata di test ha esordito sulla Aprilia anche Bradley Smith (17 giri per lui), nuovo pilota del test team Aprilia Racing. La nuova e potenziata struttura che, grazie anche all'apporto del pilota britannico, dovrà supportare nella crescita il giovane progetto Aprilia. «Questi test sono iniziati con il piede giusto - afferma Espargaro - Oltre alle novità tecniche, nel mio box ci sono stati dei debutti: il capotecnico Antonio Jimenez e l'ingegnere elettronico Gianluca Giorgini. Sotto questo punto di vista il primo impatto è stato più che buono. Anche l'evoluzione di motore che ho provato oggi ha dei lati positivi, specialmente per quanto riguarda la gestione dell'erogazione, è un aspetto che dovrebbe consentirci di essere più efficaci nelle condizioni di gomma molto usata, ovvero negli ultimi giri che sono spesso quelli decisivi in gara. In ogni caso voglio approfondire e confrontare con calma le diverse

