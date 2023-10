Marc Marquez lascia la Honda e firma per Ducati: sarà pilota del team Gresini. ​«Entusiasta di questa nuova sfida»

Il team Ducati Gresini ha ufficializzato l'accordo con Marc Marquez per la stagione 2024. Lo spagnolo, otto volte campione del mondo, aveva recentemente annunciato la propria separazione da Honda e a partire dalla prossima annata. Sarà il nuovo alfiere del Team Gresini nel mondiale classe MotoGP, al fianco del fratello Alex.

Marquez: «Sono entusiasta»

«Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria comfort zone e mettersi alla prova per continuare a crescere». Così Marc Marquez ha salutato il primo passo della sua nuova avventura, che inizierà nel 2024 in sella alla Ducati del team Gresini, dopo 11 anni alla Honda, con la quale ha vinto sei titoli mondiali in MotoGP. «Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che il Team Gresini mi aiuterà molto» ha aggiunto.