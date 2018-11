Gp di Valencia: vittoria di Dovizioso

Il gp di Valencia, ultima prova del mondiale di Motogp, è stato sospeso dopo 14 dei 27 giri in programma per la pioggia. Al momento della sospensione c'era in testa Rins, seguito da Dovizioso e Rossi. Caduti, tra gli altri, Marquez, Petrucci, Vinales, Miller, Morbidelli, A. Espargarro e Iannone. Si ripartirà, tempo permettendo, per gli ultimi 14 giri con quei tre in cima alla griglia. La gara è ripartita. Alla fine il successo è andato a Dovizioso su Ducati che ha precedutro Rins e P. Espargaro. Rossi è caduto a pochi chilometri dal traguardo quando era secondo. Quarto Pirro. Ultimo aggiornamento: 15:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA