Gina Schumacher, la figlia di Michael star dell'equitazione: sui social le foto a cavallo

Lei ha 21 anni, una somiglianza impressionante con il papà e i capelli biondi della mamma: parliamo di Gina Schumacher, la figlia di Michael, pilota pluricampione del mondo di Formula 1. Gina Maria, questo il suo nome completo, sul suo profilo Instagram si mostra in quella che è la sua passione principale: l’equitazione.

Come in passato sua mamma infatti, Gina è una stella del Reining, una disciplina dell’equitazione americana: e dire che all’inizio aveva corso sui kart insieme al papà, come suo fratello Mick, ora nella Ferrari Driver Academy e destinato ad una brillante carriera come pilota. Adesso invece Gina si è dedicata anima e corpo all’equitazione e ai cavalli: lo scorso gennaio, sui suoi social dominati dalle immagini a cavallo, era spuntato un dolcissimo post di auguri a Michael («Buon compleanno al miglior papà», aveva scritto).

Ultimo aggiornamento: 14:23

