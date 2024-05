Gp Imola: dove vedere in diretta e in chiaro e orario della sesta gara del mondiale di Formula 1

La Formula 1 avanza e la stagione è arrivata al sesto appuntamento, con le mono posto che si preparano a sfrecciare sul circuito italiano di Imola per il Gp. Nelle prove libere la Ferrari ha entusiasmato i ifosi con la Sf-24 di Charles Leclerc che ha corso più veloce di tutte, chiudendo il circuito in 1'15"906. Il monegasco ha chiuso davanti a Piastri e Tsunoda, con quest'ultimo che ha corso più veloce rispetto al suo solito. Sainz, invece, non ha convinto tagliando il traguardo solo con il tempo di 1'16"423.

