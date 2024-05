Torino-Milan: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La trentasettesima giornata di Serie A vede il Torino ospitare in casa il Milan. I granata possono ancora sperare di ottenere un sogno in Europa, con il piazzamento nelle prossime competizioni della Uefa che si è aperto grazie alle ultime settimane. La vittoria nel finale di partita con il Verona ha permesso a Juric di mettere da parte altri punti per sperare di superare Napoli e Fiorentina. I rossoneri, invece, sono ormai sicuri del piazzamento in Champions League e della seconda piazza che non può essere sottratta dalla Juventus o dal Bologna.

