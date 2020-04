Brawn: «La F1 potrebbe partire dall'Europa e a porte chiuse»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il desiderio della Formula 1 è quello di correre il prima possibile - se non altro per offrire ai fan un po' di intrattenimento in tempi difficili - anche se ciò significherà correre alcuni dei Gp iniziali a porte chiuse, senza fan». Lo ha dichiarato Ross Brawn, direttore generale e responsabile sportivo del progetto F1 a Sky Sports parlando della prossima stagione del circus dopo il rinvio del Gp del Canada, la nona gara ad essere posticipata o annullata. I team ora lavorano con i promotori per creare un calendario rivisto a causa del coronavirus.«Viaggiare per le squadre e per tutti i soggetti coinvolti sarà uno dei grandi problemi», ha dichiarato Brawn. «La nostra visione è quella probabilmente di iniziare in Europa e potrebbe anche essere con un Gp a porte chiuse. Potremmo avere un ambiente molto protetto, in cui i team entrano in charter, li canalizziamo nel circuito, ci assicuriamo che tutti siano testati e che non ci siano rischi per nessuno».