Tour de France femminile: domenica il via da Clermont-Ferrand

Mentre domenica si chiuderà il Tour de France maschile, nella medesima giornata scatterà il Tour de France Femmes, seconda edizione della Grande Boucle femminile da quanto è sostanzialmente rinata dopo molti anni di assenza grazie all’organizzazione di ASO. La seconda grande corsa a tappe dell’anno dopo il Giro d’Italia Donne scatterà da Clermont-Ferrand e si dividerà in otto tappe, con il gran finale nella cronometro di Pau dopo che il gruppo, il giorno precedente, avrà scalato le storiche salite del Col d’Aspin e del Col du Tourmalet. Sarà quindi un’edizione che toccherà soprattutto il centro-sud della Francia, con i Pirenei che dovrebbero decidere chi sarà la maglia gialla finale dell’edizione 2023.

Quando la corsa è stata presentata, Marion Rousse, direttrice del Tour de France Femmes avec Zwift, ha affermato: “la prima edizione è stata eccezionale, soprattutto per la risposta della gente.

Pur non toccando Parigi, faremo di tutto affinché anche nel 2023 il pubblico possa godere di un bello spettacolo, sia agonistico che paesaggistico”.

Il 2022 è stato l’anno di Annemiek Van Vleuten. L’olandese del Team Movistar non ha intenzione di cedere lo scettro: dopo che nello scorso anno si è aggiudicata Giro d’Italia Donne, Tour de France Femmes, Vuelta e mondiale, quest’anno è ripartita con il piede giusto vincendo ancora una volta la maglia rosa. Sarà quindi lei la favorita numero uno in Francia nella lotta alla maglia gialla, ma la concorrenza italiana è decisamente agguerrita. In primis c’è la campionessa d’Italia Elisa Longo Borghini, che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista, così come Silvia Persico, che vuole bissare l’ottima prova dello scorso anno, quando ha chiuso quinta in classifica generale. C’è grande curiosità anche attorno a Marta Cavalli, reduce da ottime prove prima del Giro d’Italia Donne.

LE TAPPE

1° tappa – domenica 23 luglio: Clermont Ferrand – Clermont Ferrand km 124

2° tappa – lunedì 24 luglio: Clermont Ferrand – Mauriac km 148

3° tappa – martedì 25 luglio: Collonges-La-Rouge – Montignac-Lascaux km 147

4° tappa – mercoledì 26 luglio: Cahors – Rodez km 177

5° tappa – giovedì 27: Onet-le-Chateau – Albi km 126

6° tappa – venerdì 28: Albi – Blagnac km 122

7° tappa – sabato 29 luglio: Lannemezan -Tourmalet km 90

8° tappa – domenica 30 luglio: Pau-Pau (crono) 22 km