Giro d'Italia, super rimonta di Pogacar: battuto Ganna nella cronometro, sale il vantaggio in classifica

Tadej Pogacar taglia il traguardo per primo nella settima tappa del Giro d'Italia. Il percorso, che si è snodato tra i paesini e le collin dell'Umbria, ha visto lo sloveno concludere la gara dopo una prova a conometro impressionante. L'atleta di Uae Team Emirates è l'unico a battere la prestazione di Filippo Ganna malgrado il forte vento. L'azzurro aveva fatto fermare il cronometro a 52'01", il prodigio sloveno lo ha superato di 17" facendo segnare 51'44", recuperando ben 1'04" nell'ultimo tratto in salita con pendenze tra il 12% e il 15%.

Prestazione più che opaca per l'ex secondo in classifica, Geraint Thomas, che chiude a 2 minuti esatti da Pogacar, scontando anche lui il vento e probabilmente anche la scelta di montare una corona mostruosa da 66 denti (64 Ganna, 60 Pogacar).

Seconda vittoria al Giro 2024 per il leader della classifica, che vede spianata la strada per la vittoria finale dopo questa prestazione storica e in vista dell'arrivo della tappa di domani, in salita ai Prati di Tivo con partenza da Spoleto, 152 km.

«Sono molto contento delle sensazioni che ho avuto sulla bici da crono. Non ne correvo una dai campionati del mondo dello scorso anno, ma nel frattempo ho lavorato molto su questo aspetto e sono felice che oggi abbia dato i suoi frutti. Ho iniziato con un ritmo più facile per abituarmi alla bici, poi ho affrontato la salita a tutta. Era un tratto più adatto a me che a Pippo Ganna. Non sarà così nella prossima cronometro. Conosco l'arrivo di Prati di Tivo. Era la tappa regina quando ho vinto lì alla Tirreno-Adriatico di due anni fa, ma questa volta è una tappa di un Grande Giro». Lo ha detto il vincitore della settima tappa, a cronometro, e Maglia Rosa Tadej Pogacar, subito dopo l'arrivo.