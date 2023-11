"Gente di Bici", la prima puntata del podcast: la storia di Raffaele Ferrara, che il ciclismo ha salvato dalla criminalità

La prima puntata del podcast "Gente di Bici" è stata presentata in occasione del Giro d'Onore 2023, che ha premiato gli atleti delle due ruote vanto ed orgoglio dello sport italiano. Una serie di episodi originali prodotti da Dr Podcast e dedicati alle storie di valore in cui la bicicletta e il mondo dello sport in generale si intrecciano a racconti di vita e di rivincita personale.

La prima voce è quella di Raffaele "Lello" Ferrara: un vero e proprio flusso di coscienza, in cui condivide con l’ascoltatore gioie e dolori, tra ricordi del passato e vicende più recenti.

Come la prima gara in bicicletta «contro la camorra», a cui l’ha obbligato a partecipare il padre per tenerlo lontano da «quel mondo prepotente e oscuro» o il successo ottenuto sui social grazie alle riconoscibilissime e divertenti dirette Instagram, in cui ha svelato gli aspetti più “umani” di campioni del calibro di Vincenzo Nibali.

Giro d'Onore del ciclismo, premiati i 98 ciclisti azzurri che hanno conquistato in questa stagione 120 medaglie (di cui 48 d'oro)

«E così la Federazione mi chiama e inizio questo nuovo viaggio che sto percorrendo. Vado in giro per il mondo a seguire le gare, conosco molti atleti, molti giornalisti, i meccanici... Parlo con loro e racconto le loro storie! Lo faccio a modo mio, faccio vedere il dietro le quinte, quello che la televisione non mostra». In mezzo “l’affiliazione” a un clan di camorristi, i 10 anni di carriera in sella e i titoli raggiunti, la morte del papà e il conseguente abbandono della bici, l’esperienza come camionista e le numerose salite e discese della sua vita, qui affrontate come si affronta una pedalata liberatoria, quasi a perdifiato.

«Quanto è speciale il ciclismo. Non è solo uno sport, è una filosofia di vita. Il ciclismo, senza saperlo, mi ha fatto crescere e mi ha dato tanto». La storia di Ferrara, così come le altre storie che verranno raccontate nel podcast e che saranno registrate nelle prossime settimane, sono parte integrante del progetto omonimo "Gente di Bici", studiato da Action per la Federazione Ciclistica Italiana. Il podcast è disponibile su Spotify.