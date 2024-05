Giro d'Italia 2024, Jonathan Milan vince la tappa di Francavilla al Mare: secondo successo per l'azzurro

Jonathan Milan ha conquistato una vittoria spettacolare al Giro d'Italia 2024, trionfando nella tappa di Francavilla al Mare e ottenendo così il suo secondo successo nell’edizione 2024 della corsa rosa. Il talentuoso corridore della Lidl-Trek ha dimostrato eccezionale abilità nel concludere la tappa con uno sprint impeccabile, mantenendosi ben protetto fino agli ultimi 200 metri. Questa vittoria arriva per Milan in un luogo caro al suo cuore, l’Abruzzo, poiché lo scorso anno ha ottenuto proprio in questa regione il suo primo trionfo in carriera al Giro d'Italia.

Milan vince la tappa di Francavilla

La classifica generale rimane invariata, con Tadej Pogacar che continua a indossare la maglia rosa. Tuttavia, Geraint Thomas è riuscito a recuperare due secondi, rafforzando il terzo posto in classifica generale grazie agli abbuoni raccolti al traguardo volante. La giornata è stata caratterizzata anche dal ritiro di Cian Uijtdebroeks a causa di problemi respiratori: il belga ha contratto un vurus che sta circolando fortemente in gruppo.

Questo ha reso la frazione Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare la più veloce nella storia del Giro d’Italia per quanto riguarda le tappe con chilometraggio superiore ai 200 km. Nel finale, Milan è riuscito ad emergere dal gruppo e a vincere la tappa con una spettacolare volata, mentre Tim Merlier, inizialmente secondo, è stato retrocesso per aver cambiato traiettoria durante lo sprint. La tappa di domani si correrà da Martinsicuro a Fano: il tracciato promette emozioni con continui saliscendi che potrebbero favorire corridori in cerca di un'azione anticipata rispetto alla volata finale. I muri fermani, come al solito, saranno molto impegnativi per tutti e possono regalare delle belle sorprese.