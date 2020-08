Salernitana fuori dai playoff, Lotito furioso e Ventura si dimette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampiero Ventura non è più l’allenatore della Salernitana. Il tecnico ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta interna di ieri contro lo Spezia, che ha escluso la formazione del presidente Lotito dai playoff di serie B, dopo che per tutto l’anno i campani sono stati dentro la griglia per la post season. Sono le terze dimissioni consecutive per il tecnico dopo l’esperienza con la Nazionale e quella con il Chievo Verona. Alla fine la decisione è stata sempre la stessa, lasciare l’incarico dopo aver fallito. E in tutto questo sicuramente ha pesato la registrazione di Lotito che, beccato in un ristorante al telefono, lo ha insultato apostrofandolo come “matto” per alcune scelte tattiche e di uomini che alla fine si sono rivelate sbagliare. Un’altra esperienza a deludente quindi per Ventura che, nonostante una rosa sicuramente di un certo livello, non è riuscito a centrare l’obiettivo minimo prefissato all’inizio del campionato.