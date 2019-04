Balata: «La Var in Serie B? da sempre fautore della tecnologia»

«La Var in B? Sono sempre stato un fautore della tecnologia, ma prima voglio aspettare che venga formalizzato tutto». Lo dice il presidente della Lega B, Mauro Balata, all'indomani dell'annuncio da parte del presidente federale Gravina di introdurre il Var anche in Serie B a partire dalle semifinali dei playoff di questa stagione. «Posso solo ringraziare il presidente Gravina - ha aggiunto Balata a margine della presentazione del Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino avvenuta stamane alla sala dei Presidenti del Coni - per il grande lavoro di tessitura e di sviluppo delle tematiche del calcio in prospettiva futura. Anche perché la richiesta deve sempre farla la Figc».





