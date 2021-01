Balata è stato rieletto presidente della Lega di serie B, Galliani il vice

Balata è stato rieletto presidente della Lega di serie B dall'assemblea dei club: a lui sono andati 16 voti, due i contrari e un astenuto. «Lavorerò con impegno e abnegazione con il nuovo consiglio e con tutte le società per il bene della Serie B e per portate a termine i nostri progetti e la nostra mission, che è quella di far crescere la Lega sotto ogni profilo, sociale, economico e di valorizzazione del brand' sono le prime dichiarazioni rilasciate da Balata. Il vicepresidente Galliani ha detto: »Sono sicuro che faremo un buon lavoro insieme al presidente eletto, agli altri consiglieri ma anche con tutte le società della Lega Serie B. È un momento difficile per il calcio, c'è molto da fare e inizieremo già da domani. Da parte mia cercherò di portare la mia esperienza maturata in questi anni«

L'assemblea ha eletto anche i sei consiglieri interni (Carlo Neri, presidente dell'Ascoli, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, e Walter Mattioli, presidente della Spal). Fra questi è stato poi eletto, quale vicepresidente, Adriano Galliani. I due consiglieri indipendenti sono Andrea Messuti e Mauro Pizzigati, confermato quest'ultimo dopo lo scorso mandato.

