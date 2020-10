Covid, il grido di allarme della Serie B: «Non fate morire il calcio degli italiani»

La Serie B scende in campo per difendere le proprie società che senza provvedimenti governativi rischiano di chiudere. Lo fa pensando principalmente alla tutela di quei dipendenti, fornitori, collaboratori, gestori di servizi, che vivono e sopravvivono con le loro famiglie, proprio grazie al calcio. Per questo su alcuni campi della sesta giornata della Serie B i dipendenti dei club esporranno nelle gradinate degli stadi, in concomitanza con l'inizio delle gare, uno striscione con scritto «Non lasciate morire il calcio degli italiani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA