Var, Gravina chiede maggiore uso dell'on field review. «Figc pronta a sperimentare il challenge»

«Da questo week-end, il Var deve essere usato di più». L'imput è forte e arriva direttamente dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha esplicitamente chiesto al designatore al designatore Rizzoli di sensibilizzare in questo senso gli arbitri di serie A, nel rispetto, ovvio, del protocollo Ifab. Sono alcuni giorni che il numero uno federale ha colloqui intensi con lo stesso Rizzoli, e Nicchi naturalente, dopo le forti (e troppe) polemiche scatenate nelle ultime settimane di campionato. Prima l'ira e il "disgusto" di Commisso, con la replica del tutto inadeguata del presidente dell'Aia; poi le proteste del Napoli e, ancora più forti, quelle del Parma. Proteste indirizzate, oltre che sulle decisioni prese da Giua e Di Bello (che hanno inciso sulle vittorie esterne di Lecce e Lazio) nella mancata revisione degli episodi al Var. «La richiesta è stata avanzata per non alimentare polemiche strumentali che intacchino l’immagine del nostro campionato, che si appresta ad entrare nella fase cruciale della stagione», fa sapere la Figc attraverso una nota.La volontà di Gravina è quella di lanciare un segnale forte ai presidenti di serie A, che storicamente in questa fase del campionato, alzano i toni della polemica contro gli arbitri. E che ora stanno puntando anche il dito proprio sull'applicazione del Var, avendo qualche fondo di ragione viste le difformità registrate in queste utile settimane (anche ieri sera in coppa Italia Calvarese non è andato all'on field review sul fallo di mano di de Vrij). Sull'uso dell'on field review, da via Allegri annunciano che verrà avanzata all'Ifab una proposta di sperimentazione del "challenge" da parte delle squadre: «L'Italia è stata uno dei primi Paesi al mondo a sperimentare la tecnologia nel calcio. L’adozione del Var da parte dell’Ifab, infatti, è stata preceduta da un periodo di prova off line nel massimo campionato italiano che ha generato risultati eccezionali, contribuendo in maniera determinante all’implementazione del protocollo definitivo», spiega la Federcalcio in una nota. «Animata dallo stesso desiderio di innovare e con il medesimo spirito di servizio dell’epoca, la Figc si è fatta interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose società di Serie A ed ha anticipato informalmente alla Fifa la propria disponibilità a sperimentare l’utilizzo del challenge (la chiamata all’on field review da parte delle squadre), nei tempi e nei modi che l’Ifab eventualmente stabilirà. La Federcalcio è convinta che, continuando il percorso già intrapreso, si possa portare il calcio in una dimensione sempre più vicina ai milioni di appassionati, senza intaccare l’autorevolezza dell’arbitro bensì fornendogli strumenti concreti di ausilio».