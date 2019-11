Via libera della Lega B: dal prossimo anno la Var anche tra i cadetti

Nel giorno dello scontro tra Carlo Ancelotti e gli arbitri e dell'ammissione degli errori da parte di Rizzoli, arriva la Var in forma permanente anche in serie B. L'assemblea delle società cadette infatti ha appena approvato la delibera che ufficializza l'adozione della tecnologia: dal girone di ritorno del campionato sarà off line in via sperimentale per formare gli arbitri, a partire dalle gare dei playoff e playout sarà fissa ed effettiva, come pure nella prossima stagione.

Var e polemiche, Gravina: «Servono risposte concrete». Berardi: «Qui per capire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA