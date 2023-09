Valentino Rossi riceve le chiavi della città di Tavullia

Giovedì 7 Settembre 2023, 10:49

Il Comune di Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino, consegnerà le chiavi della città a Valentino Rossi, celebre campione di motociclismo e illustre residente del luogo. L'evento, chiamato "TavulliaVale", si svolgerà oggi 7 settembre e avrà portata internazionale, con la presenza dei piloti del team VR46 racing di cui Rossi è patron. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. Oltre 7mila spettatori sono attesi in piazza Dante Alighieri. Agostini sui 40 anni di Valentino Rossi: «Il talento non invecchia»