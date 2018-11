Under 21, venerdì il sorteggio per gli Europei: Italia inserita nel gruppo A

Ancore poche ore e l'Italia conoscerà le avversarie del girone della Fase finale del Campionato Europeo Under 21 che ospiterà quest'estate per la prima volta insieme alla Repubblica di San Marino. Venerdì 23 novembre alle ore 18, nella splendida cornice della Lamborghini Factory di Sant'Agata Bolognese (BO), si terrà infatti il sorteggio per inserire le 12 finaliste in tre gruppi da quattro. L'Italia sarà in prima posizione nel Gruppo A e le due squadre con il miglior coefficiente Uefa, i campioni d'Europa in carica della Germania e l'Inghilterra, saranno posizionate nei gruppi B e C. Non potremo affrontare quindi nella fase a gironi inglesi e tedeschi, che ci hanno sconfitto nelle ultime due amichevoli disputate a Ferrara e Reggio Emilia. Oltre agli Azzurrini, qualificati in qualità di paese ospitante, parteciperanno alla fase finale dell'Europeo le 9 nazionali che hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi di qualificazione (Croazia, Spagna, Danimarca, Inghilterra, Germania, Belgio, Serbia, Romania e Francia) e le due vincitrici dei play off (Polonia e Austria). Alle semifinali dell'Europeo, che mette in palio anche quattro pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, si qualificheranno le prime dei tre gruppi e la migliore seconda classificata.



L'Italia, federazione più titolata d'Europa a livello di Under 21 grazie ai 5 titoli continentali conquistati nella sua storia, farà il suo esordio nel torneo il prossimo 16 giugno a Bologna e giocherà allo stadio 'Renato Dall'Arà anche il secondo match in programma il 19 giugno per poi chiudere il girone a Reggio Emilia il 22 giugno. Udine e Trieste ospiteranno le gare del Gruppo B, mentre Cesena e San Marino saranno le sedi degli incontri del Gruppo C. In caso di qualificazione, l'Italia giocherebbe il 27 giugno al 'Città del Tricolorè di Reggio Emilia anche l'eventuale semifinale, mentre l'altra semifinale si disputerà nella stessa giornata a Bologna. Lo stadio 'Friulì di Udine sarà invece teatro della finalissima del 30 giugno. Le fasce del sorteggio: 1a fascia: ITALIA (Gruppo A), Germania, Inghilterra; 2a fascia: Spagna, Danimarca, Francia; 3a fascia: Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia, Romania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA