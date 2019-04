“Un campione per amico”, al via il tour dell'edizione 2019

Conoscere lo sport, condividerne i valori e divertirsi. E’ questa l’essenza del tour “Banca Generali Un Campione per Amico”. Un’iniziativa, presentata in mattinata presso il Circolo Canottieri Aniene alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, di carattere sportivo, educativo e sociale, giunta alla ventesima edizione, capace di coinvolgere tantissimi giovani nelle più suggestive piazze italiane. Da aprile a maggio oltre 10mila ragazzi vivranno un’esperienza straordinaria di gioco, animazione e spensieratezza tra Napoli, Messina, Senigallia, Torino, Parma, Firenze, Portogruaro, Bolzano, Milano e Savona (28 Maggio).

SVOLGIMENTO

Saranno coinvolti come ambasciatori dello sport quattro grandi campioni mondiali, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi. Durante il tour verrà affrontato il tema dell’educazione finanziaria. Saranno trasmesse ai ragazzi le nozioni di base in materia di risparmio ed educazione finanziaria. Una scelta educativa e di responsabilità sviluppata attraverso “Alla scoperta del Patrimonio”, un pratico libretto pensato per i più giovani e sviluppato con un linguaggio pratico e l’utilizzo del disegno come guida alla conoscenza di concetti spesso complessi anche per gli adulti.

SODDISFAZIONE

«Siamo molto orgogliosi - spiega Adriano Panatta - di aver contribuito nel tempo a rendere quest’evento un vero e proprio punto di riferimento per la promozione dei valori legati allo sport giovanile. L’obiettivo della manifestazione vuole essere infatti quello di far percepire i valori essenziali dell’attività fisica attraverso una mattinata di gioco e di divertimento. I bambini, insieme alla partecipazione attiva di noi campioni, partecipando al tour riescono a comprendere in modo più diretto ed efficace quanto sia importante, per il loro benessere e la loro crescita sana, fare sport. Grazie all’attività sportiva infatti si cresce, nel comportamento, nelle abitudini alimentari, nelle relazioni, maturando consapevolezza sui temi della diversità e del rispetto, verso se stessi e gli altri».

