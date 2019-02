Uefa-Eca firmano a Roma un protocollo d'intesa fino al 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, e il presidente dell'Associazione club europei (Eca), Andrea Agnelli, hanno firmato oggi a Roma un rinnovato protocollo d'intesa che avrà validità fino al 2024. Il memorandum, basato sulla lettera d'intenti firmata a Bruxelles lo scorso novembre, manifesta la volontà delle due organizzazioni di continuare a collaborare per il bene e la stabilità del calcio europeo. Il nuovo accordo aumenta l'impegno delle due organizzazioni a tutelare l'integrità del calcio e a metterlo al riparo da problemi come la violenza, le combine e il doping. La volontà comune è anche quella di sviluppare ulteriormente il fair play finanziario e migliorare il calendario degli incontri tra nazionali dopo il 2024, armonizzando e separando maggiormente le competizioni e in particolar modo alleggerendo la pressione con periodi adeguati di riposo e allenamento per i giocatori. La Uefa conferma inoltre il suo impegno per nominare rappresentanti dei club in diversi suoi comitati, aumentando dunque la loro presenza nelle strutture decisionali. Poiché l'accordo è stato rinnovato fino a dopo gli Europei del 2024, il premio finanziario per il contributo dei club per nazionali è stato aggiornato includendo totalmente il ciclo delle competizioni fino ad allora.«Sono lieto che abbiamo raggiunto un tale accordo e che noi e i club europei continueremo a lavorare a stretto contatto per promuovere ulteriormente, sviluppare e modellare il futuro del calcio in tutto il continente», le parole di Ceferin. «Credo che questo accordo rappresenti un momento importante nella storia del calcio europeo -ha commentato Agnelli-. Il memorandum pone l'Eca saldamente al centro del processo decisionale della Uefa, in un modo che riflette adeguatamente il contributo che danno i club alla crescita del calcio».