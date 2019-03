Udinese-Bologna 2-1: De Paul e Pussetto conquistano tre punti salvezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Udinese si aggiudica lo spareggio salvezza col Bologna portandosi a +7 dalla stessa squadra felsinea ed aumentando così il distacco dalla zona rossa. Per la squadra di Nicola si tratta del secondo successo consecutivo mentre per i felsinei, protagonisti ancora una volta di una buona prestazione, la situazione si compica sempre più.In casa bianconera ci sono Pussetto ed Okaka a formare il tandem offensivo, Mihajlovic alla gara numero 250 in A ritrova Lyanco e Palacio. In mezzo alla difesa tra gli ospiti c’è Danilo per la prima volta da ex nello stadio che lo ha visto protagonista per ben sette stagioni. Il Bologna prova a fare la partita supportato dai tremila tifosi rossoblu presenti in terra friulana. Ospiti vicinissimi al vantaggio in apertura di gara quando Mbaye tutto solo, in diagonale colpisce il palo sugli sviluppi di una punizione calciata da Santander e ribattuta da Musso. Momenti di grande commozione al minuto numero 13 con il ricordo di Davide Astori che proprio nel capoluogo friulano l’anno scorso si spegneva mentre era in ritiro prima della partita tra Fiorentina e Udinese.Il Bologna continua a macinare gioco ma a metà tempo passa la squadra di Nicola. Ingenuità di Poli che nella propria area commette fallo su Pussetto. Del penalty si incarica De Paul che trasforma di destro spiazzando con freddezza Skorupski. La formazione felsinea prova a reagire subito organizzando un assedio nella metà campo avversaria ma l’Udinese si salva con l’intervento decisivo dei difensori bianconeri che murano nella stessa azione ben tre tiri ravvicinati. A sei minuti dal riposo la squadra di Mihajlovic vede premiata la qualità del gioco offensivo con Palacio che mette dentro da distanza ravvicinata un delizioso assist di Orsolini.La ripresa riparte con gli stessi ritmi intensi della prima frazione di gara, i punti in palio sono pesantissimi e tutti cercano di dare il massimo. Subito Udinese pericolosa con l’imprendibile Pussetto che da ottima posizione si vede ribattere la conclusione da Skorupski. Ci prova anche il Bologna con l’attivissimo Orsolini che impegna severamente l’estremo bianconero. Non c’è un attimo di tregua ed al minuto numero ’79 la squadra di casa torna in vantaggio grazie a Pussetto che gira dentro di testa un cross dalla destra di Larsen. Mihajlovic prova a inserire Sansone ma alla fine il risultato non cambia. Per Nicola salvezza più vicina, per il Bologna alla terza sconfitta consecutiva non c’è più tempo da perdere.