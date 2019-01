L'ucraino Rakitskiy passa allo Zenit e viene sommerso dalle critiche

Il difensore ucraino Yaroslav Rakitskiy è stato sommerso dalle critiche in patria per essere passato allo Zenit di San Pietroburgo, squadra russa di proprietà del gigante statale del gas Gazprom. Rakitskiy, 29 anni, ha firmato fino alla fine della stagione 2022-2023 dopo una carriera allo Shakhtar Donetsk e la vittoria di sette campionati ucraini. Russia e Ucraina sono ai ferri corti per l'annessione russa della Crimea con l'invio di uomini armati e senza insegne di riconoscimento e per la guerra nel Donbass, dove Mosca sostiene militarmente i separatisti filorussi. Alcuni media ucraini si sono addirittura chiesti se Rakitskiy debba rimanere in nazionale dopo il passaggio a una squadra russa.





