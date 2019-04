© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Trastevere ha riaperto il campionato del Girone G, di serie D. La formazione del patron Pier Luigi Betturri ha superato la capolista Lanusei per 1-0 e consolidando il terzo posto in classifica oltre ai play-off sicuri.A due punti dalla battistrada ora c’è l’Avellino ( 2-1 alla Lupa) che spera di riagganciarla nelle corso dei due turni ancora da giocare.Prima dell’inizio del match proprio il Presidente amaranto insieme al Vice Presidente Bruno D’Alessio hanno consegnato una targa speciale ai due calciatori Davide Lorusso e Luca Panico per aver totalizzato con la maglia amaranto 100 presenze con alta correttezza e professionalità.Tornando al match assenze importanti da una parte e dall’altra: nei padroni di casa Locci è squalificato e Sannipoli out per infortunio, manca bomber Bernardotto negli ospiti. Dopo 2 minuti il Trastevere pericoloso con un calcio di punizione di Sfanò che sfiora il palo. Al 16’ il Trastevere passa in vantaggio con Emanuele Renzi che si coordina alla perfezione su assist di Lucchese e batte con freddezza La Gorga.Raggiante a fine gara il Presidente Betturri: «Abbiamo fatto una bellissima partita e credo che abbiamo meritato nettamente la vittoria creando numerose occasioni e mantenendo un maggior possesso palla. Di fatto abbiamo riaperto il campionato in vetta anche se purtroppo non partecipiamo alla lotta per la vittoria finale. Vogliamo arrivare terzi per migliorare la posizione dell’anno scorso visto che arrivammo quarti. Ringrazio i tifosi del Lanusei che quest’oggi hanno dimostrato correttezza e sportività incoraggiando la propria squadra fino alla fine”. Soddisfatto anche il tecnico amaranto Perrotti: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro la squadra prima in classifica portando a casa tre punti meritati. Vogliamo disputare i play-off in casa, i ragazzi oggi sono stati molto bravi a chiudere gli spazi vincendo una gara difficile».Trastevere: Caruso; Barbarossa, Sfanò, Vendetti, Calisto, Lucchese, Capodaglio (35’st Bergamini), Riccucci; Renzi (11’st Larosa), Tajarol (30’st Cardillo), Lorusso (27’st Panico) PANCHINA Galletto, Pecci, Donati, Chinappi, Cococcia. All. PerrottiLanusei, La Gorga; Carta, Girasole (1’st Kovadio), Congiu, Bonu; Likaxhiu (22’st Jo. Tenkorang), Ladu, Nannini (36’st Ja. Tenkorang); Demontis, Chiumarulo (8’st Floris), Quatrana . A disp;Chingari, Righetti, Esposito, Mastromarino, Sicari. All. GardiniReti:16’pt Renzi (T)ARBITRO Zamagni di CesenaNOTE - Espulso 23’pt Gardini tecnico del Lanusei Ammoniti Bonu, Lorusso, Sfanò, Tajarol, Demontis, Girasole Rec 2’pt, 4’st