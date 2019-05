© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo due settimane di attesa il Cassino può scendere finalmente in campo per disputare la semifinale playoff di serie D. Alle ore 16 , domani, allo stadio Lixius di Lanusei, gli azzurri affronteranno la squadra di casa. Si gioca in gara unica, chi vince accede alla finalissima in programma tra sette giorni. Nell'altro incontro di giornata a Roma vanno in campo Trastevere e Sassari Latte Dolce. Per il Cassino la necessità di vincere entro il 90 minuto o al massimo alla fine dei supplementari. In caso di parità non saranno battuti i calci di rigore ma ad andare in finale sarà la squadra meglio classificata durante la regular season, quindi il Lanusei. Gli azzurri, pur affrontando una squadra che ha stupito tutti con gli 83 punti conquistati in campionato e che ha perso lo spareggio con l'Avellino, non partono battuti e i risultati conquistati nel girone di ritorno fanno ben sperare per il match odierno. D'altronde la squadra di Urbano non ha nulla da perdere, giocherà con la mente libera e ad avere più pressioni sarà sicuramente l'11 sardo che dopo la delusione di una settimana fa vorrà riscattarsi davanti al pubblico amico che lo ha seguito in massa nello spareggio di Rieti. Ma questo psicologicamente potrebbe non aiutare la squadra di Gardini che è arrivata stanca al gran finale dopo un torneo strabiliante. Il Cassino è da ieri in Sardegna e oggi sarà seguito nell'Ogliastra da un buon numero di tifosi che non vorranno perdersi questa importante partita che la squadra ha conquistato dopo una bella rimonta. "Ce la giocheremo - afferma Corrado Urbano - con grande serenità. I miei ragazzi stanno bene e sono pronti per questa difficile partita in terra sarda. Domenica scorsa ero presente allo spareggio tra Lanusei e Avellino e nonostante la sconfitta, ho visto una squadra con delle individualità importanti che hanno permesso di compiere un percorso prestigioso in questa categoria. Noi abbiamo fatto grandi cose negli ultimi tre mesi e speriamo di sorprendere ancora. Per vincere a Lanusei servirà una prestazione super, nonostante la pausa di domenica scorsa, i ragazzi hanno continuato ad allenarsi con grande entusiasmo e a preparare nel migliore dei modi questa partita. Ci faremo trovare pronti e il match è aperto a qualsiasi risultato". Non ha problemi di formazione Corrado Urbano che schiererà la migliore formazione possibile. In attacco confermato il tandem offensivo formato da Marcheggiani e Prisco, autore complessivamente nella regular season di ben 41 reti. Tra i pali ci sarà Palombo, che ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri del girone e uno dei giovani più interessanti della categoria. Senza dimenticare tutti gli altri Under e i senior che con la loro esperienza hanno trascinato la squadra alla conquista di un posto nei playoff.