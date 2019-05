© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – In attesa che la Lnd ufficializzi Rieti e lo stadio “Manlio Scopigno” come sede di gioco dello spareggio-promozione tra Avellino e Lanusei, il vertice tenutosi stamattina in Questura e conclusosi poco fa, ha prodotto l'apertura parziale della Tribuna Terminillo per 500 posti, che saranno riservati ai tifosi del Lanusei, mentre l'intera Tribuna Valle Santa sarà ad appannaggio dei tifosi dell'Avellino.Per quanto concerne la curva Sud, invece, il settore per il momento sarà una zona “cuscinetto” che verrà aperta solo nel caso in cui dalla prevendita dei biglietti si dovesse registrare un “soldout” per la tribuna a fronte di ulteriori richieste.Nel pomeriggio sia il Comune di Rieti, che la Lnd emetteranno il comunicato ufficiale nel quale verranno spiegate anche le modalità d'acquisto dei biglietti per la sfida in programma domenica 12 maggio alle ore 16.