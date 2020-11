Slitta di nuovo il recupero tra Lanusei e Latina. Stavolta a data da destinarsi

Doveva essere recuperata domenica scorsa, 15 novembre, ma era stata spostata al 22. Ora, invece, è arrivato un altro rinvio a data da destinarsi. Il Latina Calcio 1932 non si recherà in Sardegna per giocare la gara con il Lanusei dopo la richiesta effettuata dalla società di casa. Causa di forza maggiore si legge nel comunicato della LND, la stessa motivazione che aveva portato al rinvio una settimana fa del match valido per la sesta giornata del campionato di serie D girone G. L'emergenza sanitaria non si placa e anche il calcio dilettantistico continua a pagarne le conseguenze.

Vedi anche > Covid, altri 245 casi in provincia di Latina e due morti: le vittime sono ormai 100

© RIPRODUZIONE RISERVATA