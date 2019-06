Trapani in B, ma paura in campo: ambulanza per Bertoncini. Trauma cranico serio

Paura a Trapani dove si sta giocando la finale di ritorno dello spareggio per la promozione in serie B tra la squadra siciliana e il Piacenza. Infatti al 22' st su un pallone 'a campanilè sono intervenuti due giocatori della formazione ospite, Corradi e Bertoncini, che si sono scontrati e si è capito subito che quest'ultimo aveva riportato dei danni seri nell'impatto, piuttosto duro, con il compagno. Il numero 5 del Piacenza è rimasto a terra, immobile, e per soccorrerlo è entrata in campo perfino l'ambulanza. Il giocatore è stato portato via in stato cosciente e trasportato per accertamenti in ospedale. Dalle prime notizie che arrivano, sembra che abbia riportato un «trauma cranico molto serio» e ha un labbro completamente spaccato.



È il Trapani la ventesima squadra del prossimo campionato di serie B. I siciliani hanno conquistato la promozione nel torneo cadetto battendo il Piacenza per 2-0 nella finale di ritorno dei playoff (0-0 all'andata) nel match giocato questa sera a Trapani. I giocatori della squadra granata dieci giorni fa avevano messo in mora la società perché non ricevono lo stipendio da oltre due mesi ma avevano garantito comunque il massimo impegno. Così è stato

Ultimo aggiornamento: 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA