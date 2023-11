Totti e Spalletti si parlano da Fiorello: «Ci vediamo al Bambin Gesù»

Francesco Totti e Luciano Spalletti: pace fatta. Adesso è ufficiale. Ci ha pensato Fiorello nel suo programma “Viva Rai 2” a farli parlare pubblicamente. Lo showman ha avuto ospite l’ex capitano della Roma che inizialmente è ripreso da solo all'interno dell'Olimpico vuoto in cui risuona l’inno Grazie Roma: «Mi sa che ho sbagliato giorno, non c'è nessuno. Da solo è un’altra sensazione, mi sento perso. La cosa più importante è che la Roma abbia vinto». Poco dopo Fiorello fa un’improvvisata a Spalletti chiamandolo al telefono: «Volete dirvi qualcosa?». A quel punto parte il botta e risposta: «Ciao Francesco, sto abbastanza bene, ora che ti sento anche un po' meglio». Totti risponde: «Ci sarà occasione per vederci non davanti alle telecamere». Il ct della Nazionale raccoglie l’invito: «Sarebbe bello che venisse al Bambin Gesù, meglio donare quel momento lì a tanti bambini con cui abbiamo condiviso tanti momenti nella Roma». Chiude Francesco: «Va bene, se non parto sicuramente».