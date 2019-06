Totti, la risposta del vicepresidente Baldissoni: «Nessuno può decidere da solo, la Roma non è in vendita»

A Francesco Totti arriva una prima risposta da Mauro Baldissone, vicepresidente della Roma: «Dispiaciuto per le sue parole, ma nessuno può decidere da solo in una società. Comunque su Ranieri è stato ascoltato. Attorno a febbraio gli è stato proposto di assumere il ruolo di direttore tecnico e siamo rimasti molto dispiaciuti che lui non abbia risposto».

E ancora: «Le percezioni lasciano il tempo che trovano. Sia a lui sia a De Rossi sono stati offerti contratti di lunga durata che sono stati poi rispettati. Nessuno ha mai voluto allontanarli dalla Roma e nessuno ha mai voluto sottrarre la società ai romani. E deve essere chiaro che la Roma non è in vendita».

«La società non ha mai avuto fretta d'imporre a Totti cose. Il primo anno era più difficile, doveva farsi un'idea e lo abbiamo aspettato con pazienza. A febbraio del secondo la società gli ha proposto un ruolo da direttore tecnico, e lui doveva dare una risposta. Siamo dispiaciuti». «Non corrisponde al vero la volontà della proprietà americana di 'deromanizzarè il club. In questi 8 anni Totti ha avuto due contratti da giocatore e uno da dirigente».

Ma Pallotta resterà se non si costruisce il nuovo stadio?

«Senza stadio l'orizzonte resta complesso: senza l'accelatore di ricavi derivanti dal nuovo stadio non sarò possibile primeggiare con la Juve e con le altre grandi squadre. Pallotta comunque non lascerà nulla di intentato».

Ultimo aggiornamento: 14:06

