L'addio di Totti alla Roma, in edicola oggi lo speciale del Messaggero

«Un presidente passa, un allenatore passa, un giocatore passa, ma la bandiera resta». Totti lascia la Roma. E non è un addio semplice, nè tantomeno indolore, perché oltre allo sport c'è di mezzo il cuore. Due anni fa il saluto alla maglia fu accolto dagli striscioni amari dei tifosi, questa volta è lo stesso ex numero 10 a raccontare tutta la sua amarezza e la sua rabbia nel giorno in cui sbatte fragorosamente la porta lasciando anche la carica di dirigente per uscire dalla Roma "americanizzata".Oggi in edicola lo speciale del Messaggero con gli articoli "Il tempo di Totti" di Mimmo Ferretti, "Trent’anni d’amoretra cucchiai e magie" di Piero Mei, l'intervista a Rossella Sensi «Il mio Francesco trattatocome fosse una figurina» di Gianluca Lengua, fino a "Francesco&Ilary: glamour, normalità e buone maniere" di Maria Latella. Un inserto per raccontare una storia romana: da Porta Metronia allo scudetto del 2001, dai primi calci nell’era Viola al debutto in A con Boskov, fino al feeling speciale con i Sensi e un epilogo che fa male.