Totti, tredici anni dopo (con Cristian) di nuovo all'Olympiastadion di Berlino

Da Frascati a Berlino e di nuovo a Roma, passando per lo stadio Olimpico di Roma. Sono stati due giorni intensi quelli di Francesco Totti (e del figlio Cristian) immortalati su una foto con la sfondo dello stadio di Berlino, quello che domenica 9 luglio del 2006 consegnò all'Italia e a Francesco Totti la coppa del Mondo. Il cielo sopra l’Olympiastadion di Berlino è stato di nuovo tinto d'azzurro (per la splendida giornata di sole) anche oggi, quando Francesco Totti e Cristian si sono fatti fotografare sugli spalti, in occasione della visita che l'ex capitano giallorosso (tornato ieri sera all'Olimpico dopo alcune settimane di assenza) ha fatto al Roma Club della capitale tedesca dopo aver girato uno spot pubblicitario. «Tifate sempre questi colori anche da qui», l'invito di Francesco ai tifosi che l'hanno accolto e salutato a Berlino. Ieri mattina, invece, Totti e la sua famiglia erano stati a Frascati per il battesimo del figlio del cugino. Stasera, invece, Totti sarà in campo all'Axa, Totti torna in campo per giocare il torneo di calciotto.