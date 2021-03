Totti chiama Moscardelli per la partita d'addio: ma è solo uno scherzo e lui ci rimane male

Davide Moscardelli è cascato in pieno nello scherzo organizzato dal programma “Le Iene” in onda su Italia 1 in cui un finto Francesco Totti lo chiamava per organizzare la sua partita d’addio. La voce dell’ex capitano della Roma era interpretata da Gianfranco Butinar che ha cercato con insistenza di organizzare la partita di addio al calcio dell’attaccante promettendo di portare calciatori del calibro di Buffon, Pagliuca e Cassano, ma escludendo il suo compagno di squadra Stefano Sorrentino. Addirittura il finto Totti gli ha prospettato un grande match allo stadio Olimpico, dando vita ai sogni di Moscardelli (grandissimo tifoso della Roma) di segnare un gol sotto la Curva Sud. Il tutto è avvenuto davanti all moglie Guendalina (anche lei complice delle Iene e organizzatrice dello scherzo) che vista la troppa insistenza di Totti e i repentini cambi di programma, ha chiesto di parlarci con il risultato di mandare a monte tutto. Moscardelli, che già si stava immaginando la partita storica, ci è rimasto male e allora la moglie ha richiamato Francesco ricomponendo i cocci. Per organizzare tutto al meglio gli ha dato appuntamento nella sua casa di Ostia, dove però si sono presentate le Iene: «Se avrei rinunciato ai miei amici per Totti? Quasi…», la risposta dell’attaccante ai conduttori del programma.

Ultimo aggiornamento: 23:53

