Torino, Giampaolo: «Con la Roma sarà dura, voglio prova d'orgoglio»

Orgoglio e senso di appartenenza. È quello che ha chiesto Marco Giampaolo, allenatore del Torino, alla vigilia della partita contro la Roma allo stadio Olimpico. «È importante aspettarsi dalla squadra compattezza e attaccamento - ha detto in conferenza stampa -. E non mi aspetto alibi e chiacchiere. Il valore della Roma lo conosciamo, ma nelle partite ci sono altre cose da prendere in considerazione».

Poi sul momento difficile che sta attraversando: «Non si tratta di chi sta con chi. La squadra è al di sopra degli interessi di ognuno di noi: bisogna stare con il Toro. Servirebbe un vademecum, dove al primo posto c'è scritto che il Toro è al di sopra di ognuno di noi, allenatore compreso. E quindi dobbiamo dare una risposta di compattezza e unione. Tutto il resto sono chiacchiere dove ognuno può trovare scorciatoie».

Davanti ci sarà una Roma in formissima e reduce dal 5-1 contro il Bologna: «Ho visto le loro partite, posso dire che rispetto a tutte quelle che abbiamo affrontato fino ad oggi ha le migliori doti nel possesso palla e non è una squadra codificata, nel senso che non dà grandi punti di riferimento. Hanno idee ben precise, hanno enormi mezzi tecnici. È difficile, ma dobbiamo affrontarla senza accettare passivamente il valore del nostro avversario».

