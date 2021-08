Tim e Figc rinnovano l'accordo per la Serie A femminile

Mercoledì 4 Agosto 2021, 00:53 - Ultimo aggiornamento: 00:56

Ancora insieme, almeno per altri due anni. Tim e Figc hanno rinnovato l’accordo di sponsorizzazione fino al 2023 rafforzando così un sodalizio iniziato nel 1999 con la Nazionale di calcio maschile. Nello specifico, TimVision sarà Title Sponsor del campionato di Serie A femminile per le prossime due stagioni. Dopodomani, 5 agosto, saranno svelate le 22 giornate degli incontri della Serie A che prenderanno ufficialmente il via sabato 28 agosto. Su TimVision saranno trasmesse tutte le partite del massimo campionato femminile, i match della fase finale della Coppa Italia, a partire dai Quarti di finale, e della Final Four della Supercoppa.