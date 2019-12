Lazio, la lunga notte dei tifosi in festa: alle 5 del mattino aspettano la squadra a Fiumicino

Dalle piazze di Roma all’aeroporto di Fiumicino. La festa per la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus inizia nel pomeriggio di ieri e dura tutta notte. Dai fumogeni biancocelesti nel piazzale di Ponte Milvio ai cori del Terminal 3 dello scalo romano, dove più di mille tifosi della Lazio attendono dalle 5 di mattina l'arrivo della squadra, reduce dalla finale di Riad in Arabia Saudita. Ovazioni ed applausi per tutti i membri della rosa, che a fatica raggiungono il pullman che li riporterà a Formello.



