I voti della Juve, Ronaldo c'è ma non incide, Dybala solo un lampo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una disfatta, si salvano in pochi.SZCZESNY 5,5Incolpevole sul gol di Luis Alberto e sul gioiello del 3-1 di Cataldi, sorpreso dalla botta al volo di Lulic per il 2-1.DE SCIGLIO 5Ha sulla coscienza mezzo gol della Lazio: sbaglia ad affrontare Lulic in scivolata al limite, spalancandogli l’area di rigore. Insicuro in fase difensiva, incerto oltre la metà campo.DEMIRAL 6Quarta consecutiva da titolare, è l’unico della difesa a salvarsi, reattivo e attento negli anticipi ma va in affanno anche lui nel finale.BONUCCI 5Controlla Immobile, ma la Lazio fa più paura con gli inserimenti dei centrocampisti e lì fatica decisamente di più. Molte sbavature, ha la responsabilità diretta della spizzata di Parolo sul gol di Lulic, da capitano non riesce più a governare la barca quando il mare si fa grosso.ALEX SANDRO 5Buca di testa sul pallone che arriva dritto dritto a Milinkovic Savic, in occasione del vantaggio laziale. Parte col freno a mano tirato, troppo leggero sul cross di Lazzari per il 2-1 di Lulic.BENTANCUR 5In affanno costante su Luis Alberto quando deve difendere, meglio in fase di possesso. Cala nella ripresa, a 20 secondi dalla fine si becca il secondo giallo per fallo su Parolo dal limite e uscendo non le manda a dire all’arbitro e al quarto uomo.PJANIC 5,5Regia scolastica, pochi lanci illuminanti, una serpentina in area da paura a inizio ripresa e poco più. Non fa la differenza e non incide mai oltre la trequarti.MATUIDI 5Pronti via rischia grosso con un’entrataccia su Luis Alberto (solo ammonito), pasticcione e confuso, in difficoltà anche tattica, viene inghiottito dal centrocampo laziale.DYBALA 6,5Una punizione dal limite strappata a Ronaldo e fuori di un soffio, poi il gol che rianima la Juve. Bravo a farsi trovare davanti a Strakosha (ma non in fuorigioco) sul tiro di Ronaldo, con il 4° centro diventa capocannoniere assoluto in Supercoppa. Quando la partita di scalda ha finito la benzina.HIGUAIN 5Il più sacrificato dei tre davanti, tanto lavoro sporco ma non vede mai la porta. Non lascia il segno ed è un peccato per uno con il suo senso del gol.RONALDO 5,5La striscia delle finali vinte consecutive si interrompe a 11, entra nell’azione del pareggio con il tiro di sinistro deviato da Strakosha sui piedi di Dybala. Incita i tifosi bianconeri sugli spalti, vuole in pallone e crea imprevedibilità, svariando da una fascia all’altra. Sfiora il 2-1 a un quarto d’ora dalla fine con un siluro dal limite ma si deve arrendere anche lui a questa Lazio.CUADRADO 5Costringe subito Luis Alberto dal fallo tattico da giallo, alza il baricentro della Juve di una ventina di metri ma si perde Lulic sul raddoppio biancoceleste.DOUGLAS COSTA 6Prova a cambiare marcia ma non trova il guizzo vincente, ma nel finale è il più lucido.RAMSEY 5Dinamico ma impreciso, deve ancora crescere e troppi errori in appoggioSARRI 5C’è un dato che fa riflettere: nella passata stagione erano appena 12 i gol subìti in 23 partite. Oggi invece sono 24, esattamente il doppio.