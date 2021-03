10 Marzo 2021

di Alessandro Angeloni e Emiliano Bernardini

Un mese e poco più, poi avremo chiaro il quadro. La Champions riguarderà Roma o no. Lazio e Roma, Roma o Lazio: pensare entrambe dentro le prime quattro è difficile, ma è obbligatorio provarci. Il Milan deve tenere e sta dimostrando di poterlo fare, la Juve deve ancora capire se la Champions sia l’obiettivo minimo o il massimo. L’Inter fa corsa a sé. Il soldo chiama, poi c’è chi ne ha più bisogno e chi meno, ma si sa, pecunia non olet e il discorso va bene pure per Roma e Lazio (e il denaro che arriva dalla Champions fa la differenza, si sa), che non stanno a guardare, anche se la squadra di Inzaghi è quella più in ritardo, a meno sette dalla Roma (i biancocelesti hanno una gara in meno). Da qui al 21 aprile, sei partite per la Roma e Milan, sette per Juve, Napoli e Lazio (che deve recuperare il match con il Torino). Saranno fondamentali gli scontri diretti, non è una novità e in questo la Roma deve svegliarsi, dal basso dei soli tre punti ottenuti con le big (pari con Juve, Milan e Inter). I giallorossi, attualmente quarti, devono giocare con Napoli e Atalanta, dopo aver lasciato i tre punti a Pioli una decina di giorni fa.

NAPOLI PER DUE

Il Napoli tutto e subito: la squadra di Gattuso deve rientrare, al momento è staccata di soli tre punti dalla zona Champions e in dieci giorni si gioca un bel pezzo di stagione, dovendo affrontare Milan, Juve e Roma, tutte e tre in trasferta. E proprio ora ha recuperato Osimhen, è il momento clou. Quel giorno, il 21 marzo, si va in pausa Nazionale e sulla carta è proprio il Napoli - in questo scorcio di campionato - ad avere il compito/calendario più difficile: o rientra definitivamente o si allontana. Anche perché la quarta avversaria tosta da affrontare sarà la Lazio nel turno infrasettimanale del 21 aprile, che va a chiudere questa mini volata Champions. Il Milan, secondo in classifica, guarda un po’ su, (l’Inter), ovvero lo scudetto, e giù (la Juve, che gli sta alle costole, ma ha il calendario più facile (ha il Napoli poi scontri con le medio-piccole), mentre i bianconeri, a parte il recupero con il Napoli, devono affrontare a Bergamo l’Atalanta il 18 aprile (con il solo derby di mezzo). La Lazio spera, calendario alla mano. Scontri diretti quasi azzerati ma la classifica piange: Crotone, Torino, Udinese, Spezia, Verona, Benevento e, appunto, Napoli per arrivare alla verità. I biancocelesti devono ritrovare la fiducia persa dopo la mazzata subita in contro il Bayern. Tra l’altro uscendo dalla Champions si azzererebbe anche il problema delle tre partite a settimana che, per via della rosa corta o accorciata da Inzaghi, ha azzoppato il cammino di Immobile e compagni. Non a caso giocandone una sola, tra gennaio e febbraio sono arrivate sei vittorie di fila. Ci rivediamo il 21 aprile, un Natale di Roma con la Capitale in Champions, chissà.