Spinazzola, controllo ok: il ritorno in campo entro fine anno

Venerdì 29 Ottobre 2021, 20:27

Lonardo Spinazzola è quasi pronto. Il rientro si avvicina. L'ultima visita del professor Lempainen, il chirurgo che l'ha operato, ha dato esito positivo: E' stato un controllo di routine ma in realtà fissato da tempo. L'esito del controllo al tendine d'Achille è stato positivo e Mourinho potrebbe tornare ad averlo a disposizione tra la fine di novembre e i primi di dicembre. L'auspicio dello Special One e dei tifosi romanisti, è di vederlo in gruppo il prima possibile. Potrebbe essere lui il vero acquisto per l'anno che verrà.